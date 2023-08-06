Akademideki FETÖ tuzağı! Prof. Dr. Ali Gür akademideki FETÖ tuzaklarını anlattı

FETÖ akademinin içinde ağ kurdu. Eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, kurulan tuzağı tek tek ifşa etti.

"HER TÜRLÜ MOBİNG UYGULANDI"

Gür, FETÖ'den hedef alınan akademisyenlerden de biriydi. Bu yüzden Dicle Üniversitesinden ayrılmak zorunda kaldı.

- Yıl 2008… FETÖ’ ye karşı duruşum nedeniyle her türlü mobing uygulanarak Dicle Üniversitesinden ayrılmak zorunda bırakılıyorum. Dönemin rektörü Jale Saraç ve yönetim ekibi daha sonra FETÖ’den tutuklanıyor.

"AĞIR CEZAYA GÖNDERİYOR"

Aslında Ali Gür'e yönelik kumpas örgütün en sık kullandığı yöntemlereden biri.

- Yıl 2013… İsimsiz ihbar mektupları ile işlem yapmakla meşhur dönemin Gaziantep Başsavcısı Mustafa Peker, FETÖ’den aldığı talimatla dönemin Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun ve olayla hiçbir ilgisi olmayan benim hakkımda iddianame düzenleterek ağır cezaya gönderiyor.

"SAVCI FETÖ’DEN TUTUKLANDI"

Gür'ün aktardıklarına göre savcılar da FETÖ iltisaklı akademisyenlerle birlikte hareket ediyor.

- Hem de beni ‘savcılığa evrakı geç göndermek’ suçu ihdas ederek saçma bir şekilde dosyaya sokuyor. Dikkatinizi çekerim iddianame tarihi 17 Aralık 2013 sabahı ve Türkiye’deki büyük operasyonun bir parçası. İddianameyi hazırlayanları, HSYK’ya şikayet ediyoruz başvurumuz reddediliyor ve tekrar üst itiraz yapıyoruz suçlular aleni korunarak yine reddediliyor. Yargılama yapılıyor ve bize 2 yıl sonra beraat veriliyor. Dönemin Gaziantep Başsavcısı Mustafa Peker, daha sonra FETÖ’den tutuklanıyor ve 71 bin 678 kez Bylock görüşmesi yaptığı ortaya çıkıyor.

"2 AĞUSTOS’TA ATANIYORUM"

Ali Gür, 2016'da Gaziantep Üniversitesinde rektörlük seçimlerinde aday olmuştu. FETÖ kendisinin seçilmemesi için devreye girdi.

- Ergenekon kumpas davalarından FETÖ yöntemlerini iyi bilen, sahte delil oluşturmakta ve yaymakta ustalaşmış Şamil Tayyar üniversite içindeki birkaç müfteri öğretim elemanı ve tetikçiliğini yapan birkaç yerel basın mensubu ile koordineli halde kumpas ve iftiralara başlıyor. Sonuçta rektör olarak atanmamı engelleyemiyorlar ve 2 Ağustos’ta atanıyorum.

"İFTİRALARI GÜNDEME TAŞIYOR"

Gür'e karşı faaliyet yürüten isimlerden biri de AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar.