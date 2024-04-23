Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın ziyaretine “Erdoğan sonrasına hazırlık” yorumu!

Almanya basını Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’ın Türkiye ziyaretine “Erdoğan sonrasına hazırlık” başlığı attı. Steinmeier’a İstanbul ziyaretinde gündüz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşlik etti. Akşam ise Orhan Pamuk Masumiyet Müzesini gezdirdi. İstanbul’da protestolarla karşılanan Steinmeier Gaziantep’te de protestolarla karşılandı.

"2028 SONRASINA HAZIRLIK"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’ın Türkiye ziyaretlerini Almanya basını yakından izliyor. Steinmeier’ın ziyaretlerine İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile görüşerek başlaması ise özel olarak işlendi. Alman basını bu hamleyi “2028 sonrasına, Erdoğan’dan sonrasına hazırlık” olarak yorumlandı.

Almanya Cumhurbaşkanı, Tarabya'daki Almanya Büyükelçiliği Rezidansını ziyaret etti. Steinmeier’ın bu gezisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eşlik etti.

Daha sonra çok konuşulan döner kesim etkinliğine geçildi. Steinmeier, Berlin'den getirilen özel döneri keserek konuklara ikram etti.

"KATİL ALMANYA!"

Sirkeci Garı’nda “Katil Almanya” sloganlarıyla başlayan protestolar Steinmeier’in akşam ziyaretlerinde de sürdü.

Almanya Cumhurbaşkanı, Beyoğlu'ndaki Masumiyet Müzesi'ne gitti. Orhan Pamuk’un eşlik ettiği Steinmeier aracından indiğinde, Filistin direnişinin sembollerinde “Özgür Filistin” ezgisiyle karşılandı.

Steinmeier'e, müzenin karşısındaki antikacı dükkanında Almanya'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tutumu nedeniyle tepki gösterildi.

Camına Filistin bayrağı asılan dükkanda, Almanca "Sayın Federal Başkan, Gazze'deki katliamı durdurun" yazılı döviz asıldı.

Almanya ile diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla ilk kez Türkiye'yi ziyaret eden Steinmeier, İstanbul’un ardından gittiği Gaziantep’te de protesto edildi.

Şehitkamil ilçesinde Steinmeier'in ziyaret edeceği Gazikent İlkokulu yakınında toplananlar “Katil İsrail, işbirlikçi Almanya" sloganları attı.Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği protesto eden Almanca ve İngilizce pankart ile dövizler açıldı.