Ameliyat olacağı öne sürülmüştü: İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya bir takım iddialar atılmıştı. İletişim Başkanlığı'ndan o iddialara yanıt geldi. İletişim Başkanlığı, iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
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