Ankara'da Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Sergi

Cumhuriyet’in 100. Yılına özel 1500 eserin yer aldığı “Ya İstiklal Ya Ölüm Cumhuriyet Yolunda” başlıklı sergi Ankara’da açıldı. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde yer alan sergi Ekim ayı boyunca sanatseverlere açık olacak.

Ankara'da Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Sergi
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Sergi, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Koleksiyoncular Derneği ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile yapıldı.

Sergiye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve çok sayıda konuk katıldı. Koleksiyoncular Derneği Onursal Başkanı Korkut Erkan, Ulusal Kanal’a sergiyi anlattı. Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanı Utku Reyhan da sergiyi ziyaret etti.

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# sergi # ankara # cumhuriyet
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