Cumhur İttifakı'nda Yeni Anayasa Mesaisi! Numan Kurtulmuş Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Meclis'teki makamında ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, iadeiziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Numan Kurtulmuş Bahçeli Ziyareti Sonrası Soruları Yanıtladı

Kurtulmuş, "Hem Meclis'in açılışı dolayısıyla, Meclis'in çalışmaları hakkında fikirlerimizi paylaşmak hem de en başta TBMM Başkanı seçilmemde şahsı ve grubu adına vermiş oldukları destek ve güven dolayısıyla teşekkür etmek için zatıalilerini ziyaret ettim." diye konuştu. TBMM'nin güzel bir çalışma dönemi idrak etmesi temennisinde bulunan Kurtulmuş, demokratik olgunluk ve partiler arasında diyalog zemini içerisinde, TBMM'nin önünde bulunan konuların hepsini en güzel şekilde ele alarak, milletin beklentilerine uygun faaliyetlerin icra edileceğini söyledi.

Yeni Anayasa İçin Takvim Belirlendi mi?

Kendisini ziyarete gelen parti gruplarının hepsini bu süreçte ziyaret edeceğini dile getiren Kurtulmuş, bu gruplara hem yeni dönemde başarı dileklerini sunacaklarını hem de çalışma dönemine ilişkin ana konuları müzakere etme fırsatı bulacaklarını söyledi. Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ikinci asrının başlangıcını yapan 28. Dönem TBMM'nin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Bir gazetecinin "Yeni anayasa konusunda inisiyatif alacaksınız. Bu konuda bir takvim belirlediniz mi?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şöyle konuştu: