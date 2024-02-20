Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS sorularının usulsüz şekilde alınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.