Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011-2013 yılları arasındaki KPDS, ALES, ÜDS, YDS sorularının usulsüz şekilde alınmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS sorularının usulsüz şekilde alınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fetö # kpss
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