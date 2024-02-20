Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 8 Bin personel için detaylar belli oldu! Başvuru tarihi ne zaman?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması belirleyici olacak. Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.
BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.