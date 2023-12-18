Ankara'da FETÖ Soruşturması! 19 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı Verildi

Ankara'da FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturma kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ Soruşturması! 19 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı Verildi
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Ankara'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma düzenlendi. Düzenlenen soruşturmaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, soruşturmada 19 şüpheli ile ilgili, örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör, ardışık-periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller tespit edildi.

Örgütün kamu mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet başsavcılığına sevkine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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