Antalya Diplomasi Forumu 2. gününde sürüyor

Antalya Diplomasi Forumu, 2. gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da foruma katılan hükümet temsilcileriyle yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Antalya Diplomasi Forumu 2. gününde sürüyor
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Belek’te devam eden 3. Antalya Diplomasi Forumu, 147 ülkeden 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın konuğu ağırlıyor.

Bu yıl, "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" ana temasıyla yapılan forum, 2. gününde panellerle devam ediyor. Küresel meseleler ve krizler, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka gibi birçok konu masaya yatırılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da forum kapsamında yoğun görüşme trafiğine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

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# Antalya Diplomasi Forumu # cumhurbaşkanı erdoğan # antalya
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