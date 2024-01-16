Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı beraat etti! Adliye'de "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı

10 Kasım'da bir video çekerek Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Bostancı'nın serbest kalmasından sonra ona destek vermek için Adliye'ye gelen grup, "Yaşasın şeriat" sloganları attı.

ADLİYE'DE "YAŞASIN ŞERİAT" SLOGANLARI

10 Kasım'da cuma hutbesinde Atatürk'e dua edilmesine tepki gösteren Ahmet Bostancı, namaz sonrası bir video çekmişti. Bostancı çektiği videoda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmişti. Bostancı, "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Bostancı, 20 Aralık'ta görülen ilk duruşma sonrası, "Ben bu hakaretlerin İslam dininde de kabul görmediğini biliyorum. Bu yüzden pişman oldum. Kanunlar nezdinde de çok pişmanım. Sosyal hayatıma devam etmek istiyorum. 'Kafir' diyerek Atatürk'ü kastetmedim" ifadeleriyle kendini savunmuştu. Bostancı, savunmasının devamında videoyu neden çektiğini şu sözlerle anlatmıştı:

- Paylaşımın 10 Kasım’a denk gelmesi de planladığım bir şey değildi. Ben ondan öncesinde de bu tarz paylaşımlar yapıyordum. Herhangi bir grubu galeyana getirmek istemedim. Sadece mazlum olan Filistin halkının gündem olmasını istedim. ‘Selanikli ne azap görüyordur’ şeklindeki paylaşımımda Atatürk’ü hedef aldım. ‘Gebersin yahudu p.’ dediğim kişi de Mustafa Kemal Atatürk’tü. ‘heykelleri köpek leşi gibi sürünecek’ derken Atatürk’ü kastetmedim. Genel olarak heykellerden bahsettim.

Bostancı’nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı.