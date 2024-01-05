Atatürk'e ve Şehitlere Hakaret Eden 2 Kardeş Tutuklandı
Osmaniye'de, 2 kişi sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret etti. Gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
Osmaniye'de, Atatürk'e hareket eden 2 kişi cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Valilik'ten açıklama geldi.
Hakaret paylaşımlarının ardından Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. ve ağabeyi M.B'nin gözaltına alındığı kaydedildi.
21 ve 23 yaşındaki 2 kardeşin, Atatürk ve şehit polis memuru Fethi Sekin'e yönelik yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle Kadirli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı duyuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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