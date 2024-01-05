Karadeniz Gazı Üretiminde Büyük Hedef

Karadeniz'den çıkarılan gaz 1 buçuk milyon haneye ulaştırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2023 yılındaki doğal gaza erişim verilerini açıkladı. 93 yerleşim yerine daha doğal gaz getirildi.

Karadeniz Gazı Üretiminde Büyük Hedef

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor. Açıklanan 2023 yılı doğal gaza erişim verilerine göre Karadeniz'den çıkarılan gaz 1 buçuk milyon haneye ulaştırılıyor.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin önce 10 milyon metreküpe, sonrasında ise 40 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye genelinde doğal gaza erişen nüfusun bir önceki yıla göre 1 milyon 100 bin artarak 71 milyon 300 bine ulaştığını belirtti.

2018 yılında 81 ilin tamamına ulaştırılan doğal gaz, 2023 yılında 93 yerleşim yerine daha getirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# doğal gaz # karadeniz gazı # Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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