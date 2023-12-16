Ava Giderken Avlandı! Yalovalı Dolandırıcı Suçüstü Yakalandı!

4 ilde 4 milyon 919 bin lira ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karışan İ.B, Yalova’da planlandığı milyonlarca liralık son vurgunu yapamadan suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaşan bilgide Yalova’da yaşayan S.T adlı vatandaşı arayan dolandırıcı kendini polis olarak tanıttı. Dolandırıcı, mağdura bankada yolsuzluk olayı yapıldığını, kasadaki altınların banka görevlilerince çalındığını, bankaya operasyon yapacaklarını ve devletin bankaya el koyacağını söyleyerek bankada bulunan altınlarını alarak kendisine gönderilecek polise teslim etmesini istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri müştekinin bankada bulunan kiralık kasasındaki yaklaşık toplam maddi değeri 1 milyon 100 bin lira olan 26 adet ata lira, 2 adet burma bilezik, 1 adet halka bilezik, 2 adet çift burma bilezik, 2 adet küpe, 4 adet altın yüzük, 25 gram külçe altını ve 1 adet 20 bin TL değerindeki kol saatini almaya gelen şüpheli İ.B’yi suçüstü yakaladı.

Gazi Paşa Caddesi üzerinde yakalanan zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin 4 farklı ilde 4 milyon 919 bin lira ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere benzer türden 7 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit etti.

Hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.