Avrasya Tüneli'nden Araç Geçişinde Rekor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklama yaptı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıklamasında, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen Avrasya Tüneli'nde geçiş adetlerinin her geçen gün daha da arttığını ve rekorlar kırıldığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, 10 Kasım'da, 86 bin 576 birim araçla 26 Ekim'deki 86 bin 359 birim araçlık rekorun kırıldığını belirtti.

- Ekimde aylık ortalama 77 bin 760 birim araç sayısına ulaşıldı ve bugüne kadar en yüksek geçiş yapılan ay oldu. Böylece ekimde trafik, garanti edilen trafik sayısının yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

Bakan Uraloğlu, tünelden, işletilmesine başlanan ilk günden bugüne kadar toplam 119 milyon 434 bin 869 geçiş yapıldığını ve 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosiklet kullanımına izin verilen tünelden geçen motosiklet sayısının da toplam 848 bin 313 bin olduğunu ifade etti.

Avrasya Tüneli'nin zaman, yakıt, kaza maliyeti tasarrufları ve emisyon azalımı sonucunda ekonomiye yıllık ortalama 200 milyon dolarlık katkı sağladığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti: