Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Maarif Mahallesi Üniversite Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Henüz neden çıktığı bilinmeyen tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. A.K. ile M.K. silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Olayın yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda destek ekip sevk edildi.

Ambulanslar da bölgeye gelirken yaralılar sağlık ekipleri tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli O.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, silahlı kavgaya karışan zanlıların çok sayıda suçtan arandıkları öğrenildi.