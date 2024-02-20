Avukat Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık Altun’u “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Altun’un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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# feyza altun
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