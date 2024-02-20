Bugün hava nasıl olacak? 20 şubat hava durumu...
Vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmye göre Ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, ve yer yer yağışlı olacak. İşte il il 20 şubat hava durumu...
lkemizin kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Şanlıurfa, Artvin ile ilk saatlerde Adana, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde yer yer batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
20 ŞUBAT HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Adana, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ADANA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve ye yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusunun, ilk saatlerde Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
- VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı