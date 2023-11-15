Aydın'da Kamyonet ve Motosikletin Çarpışması : 1 Ağır Yaralı

Aydın’ın Köşk-Başçayır Karayolu üzerinde motosikletin ve kamyonet çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Aydın'da Kamyonet ve Motosikletin Çarpışması : 1 Ağır Yaralı
Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı
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Aydın’ın Köşk ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay Yerine Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

Kaza, Köşk - Başçayır Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başçayır istikametinden Köşk istikametine doğru ilerleyen İ.A. idaresindeki 09 VF 717 plakalı kamyonet, Mezeköy Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen M.A. idaresindeki 45 DF 266 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.A.’yı Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'da Kamyonet ve Motosikletin Çarpışması : 1 Ağır YaralıAydın'da Kamyonet ve Motosikletin Çarpışması : 1 Ağır YaralıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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