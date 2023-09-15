Azerbaycan bayrağına saygı gösteren Türk polise madalya

Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov, Türkiye-Ermenistan futbol karşılaşmasında taraftarların stada sokmaya çalıştığı Azerbaycan bayrağını aldıktan sonra öpüp alnına koyan polis memuru Ramazan Şahin'i madalya ile ödüllendirdi.

Azerbaycan bayrağına saygı gösteren Türk polise madalya
Son Güncelleme:

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Vilayet Eyvazov, Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ramazan Şahin'in "Uluslararası İşbirliği" madalyası ile ödüllendirilmesine ilişkin karar imzaladı.

Açıklamaya göre, Türkiye'ye giden Azerbaycan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Düzce Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in de hazır bulunduğu törende Şahin'e madalyasını takdim etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci hafta maçında 8 Eylül'de Ermenistan ile Eskişehir Yeni Stadı'nda karşılaşmıştı.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE BAYRAKLARI SOKULMAMIŞTI

Sosyal medyada, polis memuru Şahin'in bir taraftarın stada sokmaya çalıştığı Azerbaycan bayrağını üç kere öpüp alnına koyduğu ve saygıyla katladığını gösteren görüntüler paylaşılmıştı.

# Azerbaycan # türkiye
Çok Okunanlar
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
Dünyanın en iyi çorbaları
Dünyanın en iyi çorbaları
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Evdeki faturaları nasıl düşürebilirsiniz? İşte o yöntemler
Evdeki faturaları nasıl düşürebilirsiniz? İşte o yöntemler
Öne Çıkanlar Ekonomist Hakan Topkurulu'dan KKM Yorumu: "Ucube Bir Uygulama!" - Ulusal Kanal - Gün Ortası Ekonomist Hakan Topkurulu'dan KKM Yorumu: "Ucube Bir Uygulama!" - Ulusal Kanal - Gün Ortası Maske mesafe kuralları geri mi gelecek? Maske mesafe kuralları geri mi gelecek?