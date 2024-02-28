Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Samsun Çarşamba Havalimanı müjdesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da, Samsun Çarşamba Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, havalimanındaki yeni terminal binası hakkında konuştu. Proje hakkında hazırlanan sunumları dinleyen Bakan Uraloğlu, sonrasında yapılan çalışmaları bizzat yerinde inceledi.

Ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine projelendirdikleri altyapı yatırımlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tek bir hedefi olduğunu ve bunun şehirlerin güvenli ve konforlu ulaşım ağını güçlendirerek insanların hayat standardını yükseltmek olduğunu belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "İşte bu kapsamda bölgenin en önemli projelerinden biri Çarşamba Havalimanı’nın yeni terminal binası yapım işidir." dedi.

BAKAN URALOĞLU PROJENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 yıl önce havalimanının mevcut terminal binasında bir revizyon yaptıklarını hatırlatarak, "Mevcut iç hatlar giden yolcu salonunun kullanım alanını genişlettik. Ayrıca 25 yıllık mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerin tamamını yeniledik." ifadelerini kullandı.

Samsun’u sürekli büyüyen ekonomisi ile kabına sığmadığını belirten Uraloğlu, "Samsun’un hava yolu taşımacılığında ticari ve uluslararası alanda ihtiyaçlarının arttığını çok iyi biliyoruz. 22 yıl önce hava- yolunu kullanan yolcu sayısı 175 bindi. Bugün yaklaşık 9 kat artışla 1 milyon 400 binin üstüne çıktı." dedi.

Samsun Çarşamba Havalimanı’nda daha büyük değişiklikler yapılacağını kaydeden Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi: