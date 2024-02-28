İhracat yükseldi, ithalat düştü! TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri paylaşıldı.

Ocak ayında ihracat önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalat yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 azalarak 14,29 milyar dolardan, 6,23 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak 2023'te yüzde 57,5 iken geçen ay yüzde 76,2'ye yükseldi.

İHRACATTA İLK SIRA ALMANYA'NIN

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 762 milyon dolar oldu. Almanya'yı sırasıyla; 1 milyar 224 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 97 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 22 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 999 milyon dolarla İtalya izledi. Ocak ayında, ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,5'ini oluşturdu.

İTHALATTA ZİRVEDE RUSYA VAR

İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 324 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 893 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 918 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 402 milyon dolarla ABD, 1 milyar 187 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,7'sini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ocakta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 5,1 ve ithalat yüzde 4,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 0,4 artarken, ithalat yüzde 23,6 azalış gösterdi.