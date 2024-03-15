Bakan Yaşar Güler, Bağdat'tan Hakkari'ye geçti

Irak'ta Güvenlik Zirvesi'ne katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ayağının tozuyla sınıra gitti.

Milli Savunma Bakanlığı, Yaşar Güler'in Bağdat'tan Hakkari'ye geçtiğini duyurdu.

Geceyi Yüksekova'da geçiren Bakan Yaşar Güler, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Burada komutanlarla bir araya gelen Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.