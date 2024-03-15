Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki rakibi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda gözler çeyrek final maçlarına çevrildi.

FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ MACERASI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne bu sezon 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli takım, Moldova'nın Zimbru ekibini sahasında 5-0, deplasmanda da 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi. 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Maribor'la karşılaşan İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada 3-1 kazandıkları maçın rövanşında 3-0'lık galibiyet alarak play-off oynama hakkı kazandı. Play-off turunda Hollanda'nın Twente ekibiyle eşleşen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5-1 kazanırken, deplasmanda da 1-0 kazanarak gruplara kaldı.

H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland, Bulgaristan'ın Ludogorets ve Slovakya'nın Spartak Trnava ekipleriyle eşleyen Fenerbahçe, oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinden mağlubiyetle ayrılarak grubu zirvede tamamladı.

Evinde oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-lacivertli takım, Slovakya deplasmanından da galibiyetle ayrılırken Bulgaristan'da Ludogorets'e 2-0, Danimarka'da da Nordsjaelland'a 6-1 kaybetti.

Grup lideri olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda 3-0 yenerken, sahasında ise 1-0 kaybederek çeyrek finale çıktı.

FENERBAHÇE'NİN ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU!

Çeyrek final öncesinde eşleşmelerin belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA'nın Genel Merkezi'nde yapıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

• Club Brugge (Belçika) - PAOK (Yunanistan)

• Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe (Türkiye)

• Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa)

• Viktoria Plzen (Çekya) - Fiorentina (İtalya)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde muhtemel yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

• Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe

• Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 Mayıs ve 9 Mayıs'ta oynanacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda yapılacak.