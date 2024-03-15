Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte Devler Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından oynanacak maçlar netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından Devlet Ligi'nde gözler çeyrek final maçlarına çevrildi.
Çeyrek final öncesinde eşleşmelerin belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA'nın Genel Merkezi'nde yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
• Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
• Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
• Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
• Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
• Atletico Madrid - Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain - Barcelona
• Arsenal - Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City
Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı