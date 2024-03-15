UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte oynanacak karşılaşmalar

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından oynanacak maçlar netleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte oynanacak karşılaşmalar
Editör: Yasin Kerim Aşan
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda gözler çeyrek final maçlarına çevrildi.

Çeyrek final öncesinde eşleşmelerin belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA'nın Genel Merkezi'nde yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

• Milan (İtalya) - Roma (İtalya)
• Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya)
• Bayer Leverkusen (Almanya) - West Ham (İngiltere)
• Benfica (Portekiz) - Marsilya (Fransa)

UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

• Benfica - Marsilya / Liverpool - Atalanta
• Milan - Roma / Leverkusen - Wes Ham

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 Mayıs ve 9 Mayıs'ta oynanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı, 22 Mayıs'ta Dublin'deki Aviva Stadyumunda yapılacak.

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