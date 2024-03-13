Bakan Yaşar Güler, Irak sınırına gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınırına gitti. İncelemelerde bulunan Bakan Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Bakan Yaşar Güler, Irak sınırına gitti
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'a gitti. Yaşar Güler'in Irak sınırına gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Açıklamada, Bakan Yaşar Güler'in, beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak'a gittiği belirtildi.

Şerafettin Elçi Havalimanındaki karşılamanın ardından helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler'in, inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Güler'in, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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