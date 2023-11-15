Bakan Yaşar Güler'den Yunanistan Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

F-16 konusunun sorulması üzerine Bakan Yaşar Güler, "Mevcut durum devam ediyor. Farklı bir gelişme olunca size ileteceğiz." dedi.

Yaşar Güler'den Yunanistan Açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Yunanistan arasında geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Yunanistan Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'yla ilgili de konuştu.

Yunanistan ile görüşmelerin gayet olumlu geçtiğini bildiren Güler, "İnşallah böyle de devam edeceğiz. Biz de bunun karşılığında daha sonra Yunanistan'a gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra ikinci Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı olacak, orada olacak. Onu artık onlarla beraber görüşüp anlaşacağız." bilgisini paylaştı.

Bakan Güler, görüşme tarihinin Yunanistan tarafından belirleneceğini de sözlerine ekledi.