Türkiye'den Batı'nın Para Koşullu Projelerine Onay! Bakan Mehmet Şimşek Türkiye Yeşil Fonu kurulacağını duyurdu

Batı gelişmekte olan ülkelerin önünü kesmek için yeşil dönüşüm finansmanını devreye sokuyor. Bu kapsamda Türkiye Yeşil Fonu kurulacak. Türkiye Batı'nın amaçlarını bilse de para koşulu altında bu projelere onay veriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeşil dönüşüm faaliyetlerin finansmanı amacıyla "Türkiye Yeşil Fonu" adında yeni bir fon kuracaklarını duyurdu. Şimşek, Yeşil Finans Projesi için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'ye sağlanacak 155 milyon dolar kredinin, Dünya Bankası tarafından onaylandığına işaret etti.

Bakan Şimşek, Dünya Bankasının, Türkiye'ye yönelik kaynak tutarını 18 milyar dolar ilaveyle 35 milyar dolara yükselttiğini ve bu kaynağın kullanımının gelecek 3 yılda olacağını belirtti.