Bakanlık açıkladı: Fırat Nehri'ne açılan menfez kapatıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 madenci göçük altında kaldı. Bölgede 400 kişinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları sürerken, Fırat Nehri'ne madenden sızıntı olduğu iddiaları gündeme geldi.

ERZİNCAN'DA MADEN FACİASI! FIRAT NEHRİ'NE SIZINTI VAR MI?

Fırat Nehri'ne sızıntı olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için Sabırlı Deresi'nin Nehr'e ulaşan menfezinin kapatıldığını duyurdu.

İşte Bakanlığın o açıklaması:

- Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilerimize bir an evvel sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Devletimizin tüm imkânlarıyla sahadayız. Arama kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ediyor. Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve İl Müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz.





