Balyoz Kumpasının Hakim ve Savcıları Yargı Karşısında

Balyoz kumpasının soruşturmasında görev alan 50 eski hakim ve savcının yargılanmasına Ankara'da devam edildi. Duruşmada savunmasını yapan sanık Savaş Kırbaş “özel olarak atanmadım” sözleri ile kendini savundu.

Balyoz Kumpasının Hakim ve Savcıları Yargı Karşısında
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Türk ordusunun FETÖ tarafından hedef alındığı Balyoz kumpası soruşturmasında görev alan 50 eski hakim ve savcının yargılanmasına devam edildi.

Balyoz Kumpasının Savcı ve Hakimleri Yargılanıyor 

Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince görülen davada “görevi kötüye kullanma ve “kişiyi hürriyetin yoksun kılma” suçlarından yargılanan sanıklar davaya taraf avukatları katılırken bazı sanıklar da duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı. Balyoz kumpasını hazırlayan eski savcılardan FETÖ'den hükümlü Savaş Kırbaş savunma yaptı. Kırbaş, bu davada yargılanmasının tek nedeninin Balyoz davasındaki savcı olmasından kaynaklandığını iddia etti. Dosyaya özel olarak atanmadığını söyleyen Kırbaş, "Yaklaşık 1 yıl boyunca tek savcı olarak duruşmalarda yer aldım. 1 yıl sonra Hüseyin Kaplan, 2. savcı olarak görevlendirildi" dedi. Kırbaş, "Ben soruşturma aşamasında görev almadım. Talep edilen konulara ilişkin karar verme yetkisi mahkeme heyetindedir" sözlerini de ekledi. Dijital delillerle ilgili dosyada 10'dan fazla bilirkişi raporu olduğunu savunan Kırbaş, "Bu delillerle ilgili bilirkişi raporlarını yeterli gördüğümüzden bu doğrultuda mütalaa hazırladık" dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# balyoz kumpası # fetö
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