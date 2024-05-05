Başakşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü!

Başakşehir'de İşgalci İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Başakşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü!
Editör: Metehan Gül
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Gazze Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen programda, Başakşehir Merkez Camisi'nde İşgalci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için ikindi vaktinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Başakşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü! - Resim : 1

Grup üyelerinin, "Filistin halkı yalnız değildir", "Gazze halkı yalnız değildir"," Hamas'a selam direnişe selam", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "Başakşehir uyuma Filistin'e sahip çık" sloganlarına vatandaşlar ile apartman sakinleri destek verdi.

Başakşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü! - Resim : 2

Başakşehir Millet Bahçesi'nin önünde buluşan eylemciler, İsrail'in saldırılarını kınadı, Filistin'le ilgili parçalar seslendirdi.

Konuşmaların ardından grup dağıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# slogan # başakşehir # işgalci israil # filistin
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