İsrail Gazzelilerin sığındığı okulun yakınına saldırdı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Nuseyrat Mülteci Kampında zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu Cauni okulunun girişi yakınlarına saldırı düzenledi.

Saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle on binlerce Filistinli, yaşadıkları bölgelerden zorla yerinden edilerek çeşitli okullara ve barınma merkezlerine gitmişti.