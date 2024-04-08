Bayram tatilinde İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Megakent İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinde hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Kentte yaşayan milyonlarca vatandaşın bir kısmı, bayram tatilini geçirmek için çeşitli şehirlere giderken tatili İstanbul'da geçirecek olanların en merak ettiği konuların başında kentteki hava durumu geliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde hafta başından itibaren parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bölge genelinin 8 Nisan Pazartesi günü parçalı bulutlu olacağı, Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın birinci günü bölge genelinin parçalı bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

İstanbul'da, bayram tatili süresince genellikle parçalı bulutlu, pazar günü ise çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava öngörülüyor.

Mega kent için en düşük ve en yüksek sıcaklıkların pazar 11 ila 17, pazartesi 10 ila 19, salı 9 ila 20, çarşamba 10 ila 21, perşembe 10 ila 22, cuma 11 ila 24 derece olması bekleniyor.