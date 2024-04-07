Beşiktaş'ta ihmaller zinciri! Gece kulübünde yangın göz göre göre gelmiş

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada ifadesi alınan kişiler, tadilatta daha önce de yangın tehlikesi atlatıldığını aktardı.

Kasten yaralamadan suç kaydı bulunan gece kulübünün mesul müdürü şüpheli İsmet Ş, "İş yerinin acil durum eylem planı olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

Yangın çıkan gece kulübünde karşılama çalışanı olarak görev yaptığını belirten İsmet Ş., 6-7 ay öncesine kadar mesul müdürü olduğunu ancak sözleşme yenilemediğini iddia etti. İsmet Ş., şu anda iş yerinin mesul müdürü bulunmadığını iddia öne sürdü.

16 katlı binanın eksi 1. ve eksi 2. katında yer alan gece kulübünün 2 kapısından birinin tamamen kapalı olduğunu belirten mesul müdür İsmet Ş., ayrıca çalışanların yangın eğitimi almadığını söyledi.

Kasten yaralamadan suç kaydı bulunan İşletmeci Şahzade Ş. ise, olay yerinde bulunan tüplerin oksijen tüpü olmadığını, sahne gösterisi sırasında sahneye sis vermek amacıyla karbon tüpler olduğunu belirtti.

Öte yandan, metal işleri sorumlusu Kahram E.'nin ifadesine göre ramazan bayramında açılması planlanan gece kulübünün tadilatı yetişmedi. Bu nedenle de bir arada çalışması tehlike arz eden kaynakçı ve mobilyacılar işi yetiştirmek için aynı anda çalıştı.

2 Nisan'dan bu yana elektrik sağlanmayan 16 katlı binaya elektrik vermek için Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Bina sakinlerinin tahliye edildiği binaya yarın itibarıyla su ve doğal gaz da verilmesi planlanıyor.