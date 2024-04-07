Ekonomi nasıl olacak? Acı reçete yine vatandaşa kesiliyor

Halkın birinci gündemi ekonomi... Seçimin ardından gözler ekonomi yönetimine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetiminin izlediği parasal sıkılaşma stratejisi stagflasyon tartışmalarını beraberinde getirdi.

Şimşek yönetimi, yüksek enflasyonla mücadele için para arzının kontrol etmeye çalışıyor. Fakat bu durum durağanlığı ve sert daralmayı beraberinde getiriyor. Krediye ulaşımdaki güçlükler özellikle küçük esnafı batırma eşiğine getirdi.

Ekonomi yönetiminin gözü ise ABD ve AB merkez bankalarında. 2024’ün ikinci yarısında yapılması beklenen faiz indirimleriyle beraber Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarının hızlanacağı beklentisi var.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile yaptığı temaslar “Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD’den destek istendiği” yorumlarına yol açtı.

ACI REÇETE YİNE VATANDAŞA KESİLİYOR

Her zamanki gibi acı reçete yine vatandaşın omuzlarına yıkılacak gibi duruyor. Özel iletişim, banka ve sigorta muameleleri, şans oyunları, damga, dijital hizmet ve veraset ve intikal vergisiyle, özellikle petrol ve doğalgaz ürünleri, alkollü içkiler ve tütün mamulleri üzerindeki özel tüketim vergilerinde, yüksek artışlar bekleniyor.

Gelir Vergisi, Kurulmlar Vergisi ve Katma Değer Vergisindeki muafiyet, istisna ve indirimlerde daralmalar ve geliri genel bütçeye girecek şekilde yeni bir tür emlak vergisi ya da emlak vergisinde artış kapıda.