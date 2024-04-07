Baklavanın şeker oranı düşürüldü

Türkiye ve bayram denince yiyeceklerde ilk akla gelenlerden biri olan baklava değişiyor.

Türk Standartları Enstitüsü, satışa sunulan baklavanın şeker oranını yüzde 35-45' oranının altına çekti.

Buna göre yaş baklavada şeker oranı yüzde 30-42, kuru baklavada şeker oranı ise yüzde 25-30 olması gerekecek. Kuru baklavada çeşni altında kaymak bulunmayacak.

Baklavacı Yusuf Altunbay da özellikle merdiven altı üretime karşı uyardı, glikoz şurubu kullanımına dikkat çekti. Yusuf Altunbay, "Tatlı üretiminde malzeme kalitesi çok önemli. Bunların içinde de yağ, şekerin kaliteli olması gerekiyor. Merdiven altı üretim yapan yerlerden asla alınmamalı. Fıstık kalitesine çok dikkat edilmeli. Glikoz, şeker olarak hiç kullanılmaması gerekiyor. Biz ürünlerimizde pancar şekeri kullanıyoruz. Bunlara kesinlikle dikkat edilmeli." dedi.