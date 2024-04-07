Oy pusulasına yazılan lakap muhtarlıktan etti

Bursa’nın Osmangazi Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz dönem muhtar olan Fatma Tunçezer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday oldu. 5 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde diğer rakiplerine fark atan Tunçezer, yapılan itirazla hayatının şokunu yaşadı.

Daha önce muhtarlık için reklam afişi bastırdıkları matbaada oy pusulasını da bastıran Tunçezer, bir azanın 'Boza' lakabının parantez içinde yazılması üzerine yapılan itiraz sonucu muhtarlığının düştüğünü öğrendi.

Bu durumun gözlerinden kaçtığını ve suç olduğunu bilmediğini dile getiren Tunçezer, "Bize sadece o azanın, azalığı düşecek denildi. Muhtarlık iptal edilmiş. YSK’ya tekrar başvuru yapıp, hakkımı arayacağım" dedi.

Tunçezer, şu an mazbatanın herhangi birine verilmediğini ve hakkını sonuna kadar arayacağını belirterek, "55 yıldır burada yaşıyorum. Bundan önceki dört muhtarımızı da tanıyorum. 2019’da muhtar oldum. 5 yıl içinde güzel bir şekilde el ele aile gibi çalışmalar yaptık. Herkes bana 'anne' der. Deprem, pandemi süreçlerini çok güzel atlattık. Yerel seçimlerde tekrar aday olmamı mahalle sakinleri ve ben istedim. Bizim seçmen sayımız 3 bin 713’tü ama katılım pek olmadı. 2 bin 650 katılım oldu ve ben yaklaşık 1600 oy aldım. Diğer 4 adayın toplamından fazla oy almış oldum. 10 oyun 6’sını aldım" dedi.

Pusulada adını aza olarak yazdıkları kişinin babasının yıllar önce tatlıcı olduğunu dile getiren Tunçezer, "Kendisi vefat edince oğlu Nejat Tatlıcıoğlu’nun lakabı 'Boza' olarak kaldı. Kendisi de seçim çalışmalarında dağıttığımız reklam afişlerinde isminin yanına ‘Boza’ ibaresini yazdırmış" diye konuştu.

"BENİM MUTLULUĞUM, GURUM HİÇE SAYILDI"

Tunçezer, şöyle devam etti:

- Oy pusulası basılırken, kendisinin de benim de haberim olmamasına rağmen matbaacının da gözünden kaçarak isminin yanına parantez içinde ‘Boza’ yazılmış. Biz de fark edemedik. Seçim başlamadan önce bizde pusulamızı sunduk. Herhangi bir sıkıntı görülmedi. Sonradan öğrendim ki bir tutanak tutulmuş ama benim bu durumdan da sonradan haberim oldu. Seçimden sonra bize sadece o ismin yanında 'Boza' yazılan 'Nejat Tatlıcıoğlu'nun azalığı düşülecek, bir sıkıntı yok' denildi. Bizler de kutlama yaptık. İkinci 403 oy almıştı. Bir diğeri 333 oy, bir diğer arkadaş 229 ve son arkadaş da 124 oy aldı. Ben 1600 oy aldım. Sabah duyduk şikayet edilmiş. Arkadaşlar bana muhtarlığın düşürüldüğünü söyledi. Mahalle sakinleri beni uyardı ve ben itirazımı yaptım. Reddedildi. O bir hataymış. Biz de bunu bilmiyorduk. YSK’ya tekrar müracaat edeceğim. Hakkımızı arayacağız. Benim mutluluğum, gururum hiçe sayıldı.

Fatma Tunçezer, kendilerinin daha sonra yaptığı araştırmalarda diğer adayların bazı azalarının başka mahallelerde ikamet ettiğini iddia ederek, "Onun yanı sıra 4-5 azanın sandık görevlisi olduğunu da öğrendik. Bunun da kanun gereği yasak olduğunu biliyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri YSK’ya verilmek üzere imza kampanyası başlattı.