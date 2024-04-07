TFF seçime gidiyor! Başkan Mehmet Büyükekşi tarihi duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Adıyaman'da Siteler Mahallesi'nde kurulan K6 konteyner kentini ziyaret etti.

Burada önemli açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin 18 Temmuz'da seçime gideceğini duyurdu.

Mehmet Büyükekşi, TFF'nin 18 Temmuz'daki mali genel kurulunu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı.

TFF'de 2022 yılında başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız seçimli genel kurulumuz, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun." şeklinde görüş belirtti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'a başarılar dileyen Büyükekşi, "Önümüzde EURO 2024 var. Milli takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah bu büyük turnuvada hepimizi çok sevindirecek sonuçlar alırız." değerlendirmesinde bulundu.