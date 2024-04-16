Beypazarı sodasında bor miktarı fazla mı? Uzman isim yanıtladı

X'te (Twitter) Türkiye gündeminde bugün ilk sırada Beypazarı soda yer aldı. Sebebi ise İsviçre'nin Beypazarı Soda markasında bor miktarının fazla olduğu gerekçesiyle uyarı yapması...

sviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi'nin internet sitesinde şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna uyarı: Beypazarı marka maden suyunda aşırı bor içeriği

"Yapılan resmi inceleme kapsamında Beypazarı markalı maden suyunda aşırı bor içeriği tespit edildi. Sağlık riski göz ardı edilemez. BLV, etkilenen markanın maden suyunun tüketilmemesini öneriyor. BAK-SAN GmbH şirketi, etkilenen ürünü derhal satıştan çekti ve geri çağırma işlemine başladı."

Sosyal medyada Beypazarı soda sağlıklı mı, güvenli mi? Beypazarı sodasında bor miktarı fazla mı soruları yanıt arıyor. Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu da sosyal medya hesabında Beypazarı sodası hakkında bilgilerini paylaştı.

BEYPAZARI SODA SAĞLIKLI MI

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Beypazarı Soda markasının sağlıklı mı, güvenli mi sorularını sosyal medya hesabı üzerinden böyle yanıtladı;

"Beypazarı Sodası Güvenli mi? Açıklıyorum İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu tarafından, Beypazarı sodası hakkında yüksek miktarda bor içerdiği iddiasını okudum ve bir miktar bilimsel araştırma yaptım.

1- Beypazarı sodası ile ilgili paylaşılan görselin kaynağında, bulunan bor konsantrasyonunun (mg/L) ne olduğu hakkında bir bilgiye rastlayamadım. Madem sakıncalı buluyorsunuz öyleyse bunun da açıklanması gerekliydi.

2- Öncelikle bor insan sağlığı açısından önemli bir mineral ve ve günlük olarak alımı gerekli ve eksikliği sağlığı olumsuz etkiler."

"3- Gelelim toksik dozuna, henüz yapılan çalışmalar tutarlılık göstermiyor, literatürde birçok çalışma var ama halen tartışılan bir konu. WHO tarafından kabul edilen ise kilogram başına 0,4 mg 'a kadar günlük alım sağlık açısından bir sorun yaratmıyor. Yani 70 kg bir insan günlük 28mg kadar boron tüketebilir. Ortalama içme sularımızda 0.2 mg/L boron bulunuyor. Özellikle Maden sularımızda yapılan bir çalışmada Ankara özelinde 3mg/L boron bulunduğu literatürde gösterilmiş. Yani zararlı olması için günde 10 Litre kadar içmeniz gerekiyor! Uzun süreli kronik toksisite de tartışılan bir konu ve henüz kesin bir bilgi söz konusu değil!

4- Gündemimizi işgal eden ve heyecan, kaygı yaratan bu konunun feryat figan etmeden önce ve öncelikle bilimsel olarak değerlendirilmesi gerekiyor! Not: Kendi adıma güvenle tüketmeye devam edeceğim bir içecek, sağlıklı günler dilerim..."

Beypazarı Soda'sında bor miktarı fazla mı sorusuna yanıt veren Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, bu sodayı tüketmeye devam edeceğini açıkladı.

BEYPAZARI YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA: "BU KANIYA NASIL VARDILAR BİLMİYORUZ"

Beypazarı konuyla ilgili açıklama yapmadı. Ancak Marketing Türkiye, bir Beypazarı yetkilisine ait olduğunu belirttiği şu açıklamayı yayınladı:

“İsviçre’de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri ‘1’ olması gerekirken ‘2’ olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz. Öyle ki bugün sağlıklı yaşam için insanlar bor minerali takviye gıdaları tüketiyor. Kemik erimesini durdurmak için her bir kapsülünde 3mg bor olan takviye gıdalar var. Kaldı ki, İsviçre 1’e 2 oranını tehlikeli olarak belirlerken, AB üye ülkelerinde mevzuat oranı 1’e 5. Amerika’dan Avustralya’ya, Hollanda’dan Belçika’ya pek çok ülkeye ürün gönderen bir marka olarak İsviçre’ye de 7 yıldır ürünlerimizi gönderiyoruz”

2023’TE 1 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Beypazarı yetkilisi yurtdışına gönderdikleri ürünler için 2022’de yaptıkları ölçümlerde bor mineralinin 0,33, 2023’te ise 1 olarak ölçümlendiğini belirtiyor.

Tüm içeceklerin farklı analiz tayinlerine tabii tutulmasının gerekliliğini vurgulayan Beypazarı yetkilisi İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu’nun yaptığı analizlerin içme suyu kriterleriyle maden sularını analiz ettiğini ifade ediyor.

Yetkili kararın maksatlı olabileceğini de sözlerine ekledi.