BUDO Seferleri İptal Edildi!

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa ve İstanbul arasında yarın yapılacak deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

BUDO Seferleri İptal Edildi!
BUDO Seferleri İptal Edildi!
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Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün yarınki seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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