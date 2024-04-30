Bülent Arınç, Özgür Özel'den övgüyle bahsetti: "O benim kahramanım"
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den övgülerle bahsetti. FETÖ tutuklusu bir akrabasının babasının cenazesinde yaşananları anlatan Bülent Arınç, "Özel benim kahramanım. Başarılı buluyorum" dedi.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den övgülerle bahsetti, "Özel benim kahramanım." dedi.
Bülent Arınç, FETÖ tutuklusu bir akrabasının babasının cenazesinde yaşananları anlattı, akrabasının kelepçesinin çözülmesi için Özel'in devreye girdiğini söyledi. Bülent Arınç, "O benim kahramanım. Özgür Özel benim hukukumu korudu. Ben bunu unutmam." dedi.
Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i başarılı bulduğunu söyleyerek "Benim için çok önemli bir tarafı daha var" diyerek Özel'le ilgili anısını paylaştı.
- Manisa'nın beş milletvekili var AK Parti'de, hiçbirisi yok orada. Ve bunlardan ikisi elinden tutup da milletvekili yaptığım insanlar. Ve bir tanesi de o köyün çocuğu. Onlar yok ortalıkta. Vali zaten yok. Başsavcı kaçmış. Her biri bir tarafa dağılmış. Ben gideceğim diye. Özgür Özel var, ben varım. Allah bin kere razı olsun. O benim kahramanımdır.