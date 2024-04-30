Yargıtay'da seçim 6 Mayıs'a ertelendi! 30. turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay'da uzun süredir devam eden başkanlık seçimlerinin 30. turunda da sonuç çıkmadı. Son oylamada 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 145, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 102 oy aldı. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine seçim 6 Mayıs'a ertelendi.

Yargıtay'da seçim 6 Mayıs'a ertelendi! 30. turda da sonuç çıkmadı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yargıtay'da Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu.

Yargıtay'da 4 yıl görev yapacak yeni başkanı belirlemek için Yargıtay üyeleri ilk olarak 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 29 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 30. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 145, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 102 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 15 boş oy kullanıldı, 57 oy da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimlerin 31. tur oylamasına 6 Mayıs'ta devam edilmesi kararlaştırıldı.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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