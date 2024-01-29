Can Atalay kararı TBMM'ye geliyor! Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi bekleniyor

Cezaevinde milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verilen 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının ardından gözler artık Meclis'e çevrildi. Meclis'te kesinleşmiş hüküm nedeniyle Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının okunması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, Meclis Genel Kurulu’nda 30 Ocak Salı günü ya da en geç 31 Ocak Çarşamba günü Yargıtay’ın Can Atalay hakkındaki kararının okunması planlanıyor.

Meclis Genel Kurulu’nu yönetecek olan AK Parti Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın kararı okumasıyla Atalay’ın milletvekilliği düşecek.

Can Atalay'ın, Meclis üyeliğinin sona ermesini takip eden 7 gün içinde karara itiraz edilebiliyor. Anayasa Mahkemesine itirazı Atalay ya da diğer milletvekilleri yapılabiliyor. İtirazın yapılması durumunda Anayasa Mahkemesi'nin iptal istemini 15 gün içinde karara bağlaması gerekiyor.