CHP Genel Başkanı Özel'den, İYİ Parti yeni Genel Başkanı Dervişoğlu'na tebrik mesajı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özel'den, İYİ Parti yeni Genel Başkanı Dervişoğlu'na tebrik mesajı!
Editör: Metehan Gül
Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

Özgür Özel, kutlama mesajını sosyal medya hesabından yayınladı. 

Özel "İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana Genel Başkanlık görevini üstlenen Sayın Meral Akşener'e bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan'a gidecek!ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan'a gidecek!Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Özgür Özel # Müsavat Dervişoğlu # chp
Çok Okunanlar
Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi
Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi
3 Mayıs'a dikkat!
3 Mayıs'a dikkat!
HAMAS'tan ateşkes açıklaması!
HAMAS'tan ateşkes açıklaması!
Doğu Perinçek: "Türkiye Ak Parti - CHP Koalisyonuna hazırlanıyor..."
Doğu Perinçek: "Türkiye Ak Parti - CHP Koalisyonuna hazırlanıyor..."
İYİ Parti yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kimdir?
İYİ Parti yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kimdir?
Öne Çıkanlar Amerikalı Senatör Bernie Sanders'tan Netanyahu'ya tokat gibi Filistin yanıtı! Amerikalı Senatör Bernie Sanders'tan Netanyahu'ya tokat gibi Filistin yanıtı! Galatasaray'da Dursun Özbek’ten adaylık açıklaması! Galatasaray'da Dursun Özbek’ten adaylık açıklaması!