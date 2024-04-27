ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan'a gidecek!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 29-30 Nisan'da Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan'a gidecek!
Editör: Metehan Gül

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın bölgesel ortaklarla bir araya geleceği kaydedildi.

Açıklamada, Blinken'ın, Gazze'de ateşkes çabaları ile esirlerin serbest bırakılmasını ele alacağı, Gazze'ye yönelik insani yardımı görüşeceği belirtildi.

Blinken'ın "Gazze'deki çatışmanın bölgeye yayılmaması gerektiğini" vurgulayacağı kaydedilen açıklamada, Dışişleri Bakanı'nın aynı zamanda Körfez İşbirliği Konseyi'nin Bakanlar Toplantısı ile Dünya Ekonomik Forumu'nun toplantılarına katılacağı duyuruldu.

Açıklamada, Blinken'ın Riyad ziyaretini, 29-30 Nisan'da gerçekleştireceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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