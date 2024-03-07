CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anadolu Ajansı ve TRT'yi eleştirdi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Eryaman’da Etimesgut Halk Buluşması’nda konuştu. Özgür Özel, Anadolu Ajansı’nın buluşmaları zayıf göstermeye çalıştığını söyledi. Özel, TRT’nin de seçim için hazırlanan reklam filmini yayınlamamasına "O filmi yayınlayacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi.

Editör: Yasin Kerim Aşan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da, Eryaman’da Etimesgut Halk Buluşması’nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anadolu Ajansı’nın buluşmaları zayıf göstermeye çalıştığını söyledi. Özgür Özel yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı geliyor, tepeden bir fotoğraf çekiyor, 'Meydan boş kaldı' diyor. Bunu da çeksenize! Yazsanıza 'Gelincik gibi oldu meydan' diye!" dedi.

Özgür Özel, TRTnin seçim için hazırlanan reklam filmini yayınlamamasına da tepki gösterdi. Özel konuyla ilgili konuşmasında, "Bir reklam filmi hazırladık, TRT yayınlamıyor. Hukuk biriminden 15 gündür onay gelmiyor. AK Parti'yi hemen vermişler, 'Mart ayı boyunda doluyuz' diyor. Günü gelecek alnınızı karışlayacağız! Buradan uyarıyorum; O filmi yayınlayacaksınız!" ifadelerini kullandı.

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