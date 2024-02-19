CHP, Güngören ve Esenyurt belediye başkan adaylarını değiştirdi

CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarını değiştirdi.

CHP, Güngören ve Esenyurt belediye başkan adaylarını değiştirdi

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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# chp # esenyurt # izmir
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