CHP İl Kongresi'nde Gergin Anlar! Cemal Canpolat'tan Liyakatsizlik İtirafı

Tartışmalarla gündem olan CHP kongrelerinde durak bu sefer İstanbul'du. Partinin İstanbul İl kongresi yapıldı.

Seçimi, ‘’Yenilikçilerin adayı" adı altında kamuoyuna lanse edilen CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik kazandı.

Genel Merkez’in adayı olarak gösterilen Cemal Canpolat’ın konuşmasında ise hedef, İmamoğlu oldu. Canpolat’ın, belediyede işe alma usullerine ilişkin söylediği sözler liyakatsizliği bir kere daha gözler önüne serdi. Canpolat konuşmasında, "İBB’yi aldıktan sonra CHP örgütlerini dışarıda bırakmayı, CHP’lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi ise CHP’li delegeleri size oy versin diye işe aldınız." dedi.

Cemal Canpolat'ın sözlerinin ardından İmamoğlu, 'rezil olduk' sözleriyle salonu terk etti.

İl Başkanı ve 196 Genel Kurultay delegesinin belirlendiği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi gergin anlara da sahne oldu.

Açılış konuşması için sahneye çıkan Canan Kaftancıoğlu yuhalandı. TSK’ya attığı iftiralarıyla gündeme gelen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na da kongrede tepki vardı.

Salondan yükselen sesler sık sık konuşmacıların sesini bastırdı. ''Yuh” sesleri kesilmedi, sahneye çıkan hatipler konuşamadı. Divan konuşmacılara “Sorun yok, görmezden gelin kitleyi” telkininde bulundu.

Kongrede salondakiler tartışmalar nedeniyle sürekli ayaktaydı. Koridorlara taşan tartışmalarda arbede yaşandığı görüldü.