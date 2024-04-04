CHP Yasin Arslan'ı disipline sevk etti

Van'ın Saray ilçesinde seçimi kazanan DEM Partili adaya mazbata verilmemesi için CHP yöneticisi Yasin Arslan seçim kuruluna başvurdu.

Saray seçimlerinde DEM Parti adayı Davut Acar 3 bin 807 oyla yüzde 51.16, CHP adayı Kemalettin Araci 2 bin 105 oyla yüzde 28.29 oranına ulaşmıştı.

Seçimlerden sonra CHP Saray İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Arslan, Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvuru yaptı. DEM Parti adayının terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı devlet memuru vasıflarını taşıyıp taşınmadığı hususlarının araştırılmasını istedi.

Bunun üzerinde CHP Saray İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Arslan ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Arslan'ın İlçe Başkan Yardımcısı görevine vekâleten baktığı daha sonra da istifa ettiği öğrenildi.