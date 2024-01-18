CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Kalabalık grup muhabire saldırdı

Büyükçekmece Belediyesi’nde rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında bir başkan yardımcısı ve İmar Müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'nü odalarında arama yapılmak için polis eşliğinde Belediye Başkanlığı'na getirildi. Bu sırada belediye önünde toplanan kabalık, gözaltına alınanlara destek verdi. Arama işlemlerinin ardından zanlılar tekrar emniyete götürülmek için belediye binasından çıkartıldı. Belediye önündeki kalabalık da bu sırada slogan atarak operasyonu protesto etti.

Zanlıların arabaya bindirildiği sırada bir grup, yaşananları kaydeden gazetecilere saldırdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar, gazeteciyi yerde darp etti. Bir şahsın yerdeki A Haber muhabirinin yüzüne tekme attığı görüldü. Darp edilen muhabir, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu.

Öfkeli kalabalık araya giren diğer basın mensupları ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gazetecilere saldırdı. Zanlılar, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı tekmeleyip yumrukladı.



Darp edilen muhabir, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu.… pic.twitter.com/MtTiJAN0nc — Ulusal (@ulusalkanal) January 18, 2024

ULUSAL KANAL GENEL MÜDÜRÜ TEPKİ GÖSTERDİ

Ulusal Kanal Genel Müdür Adnan Türkkan, yaşananlara tepki gösteren bir paylaşım yaptı. Türkkan paylaşımında, "Görevleri başında iken saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameramanı Hüseyin Koçak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırganların hukuk önünde hak ettikleri cezayı alacaklarını umuyoruz. Basın kuruluşlarını amasız, fakatsız saldırıya tavır almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.